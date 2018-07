Metselaar scoort met betonnen pingpongtafels in Bladel

Tomaten en aardbeien plukken? Een robot kan dat prima in Helmond

5 juli EINDHOVEN/HELMOND - Asperges steken, aardbeien plukken, sla oogsten. Robots kunnen mensen die de oogst binnen moeten halen prima helpen. In een Europees project starten Foodtech Brainport in Helmond en High Tech NL in Eindhoven dit najaar een demonstratiefabriek om dit verder te ontwikkelen.