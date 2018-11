Michael Kors mag Versace inlijven

‘Reizigers moeten direct gecompen­seerd worden bij vertragin­gen’

11:57 De Europese Rekenkamer pleit voor automatische compensatie bij vertraging van vliegtuig, trein, bus of boot, zodat passagiers er niet zelf achteraan hoeven. Als gedupeerde reizigers al de weg weten te vinden om schade te claimen, dan moeten ze daar vaak erg veel moeite voor doen, stellen de rekenmeesters in een rapport over passagiersrechten in de EU.