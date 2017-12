Mikrocentrum naar Veldhoven met opleidings- en conferentiecentrum

EINDHOVEN - Mikrocentrum, organisator van trainingen en evenementen als Precisiebeurs en Kunststoffenbeurs, gaat verhuizen van de Kruisstraat in Eindhoven naar De Run in Veldhoven. In het voormalige hoofdkantoor van ASML start de instelling een opleidings- en conferentiecentrum. Het pand wordt de komende maanden verbouwd, waarna Mikrocentrum in de zomer verhuist.

Het nieuwe gebouw krijgt op de begane grond straks een multifunctionele ruimte van 2400 vierkante meter. Hier kunnen kleinschalige, zakelijke ontmoetingen plaatsvinden alsook grote trainingen en conferenties. Er komt een auditorium van 350 vierkante meter en de ruimtes kunnen met elkaar worden gecombineerd. Op die manier kunnen er kleine en grotere beurzen en congressen worden gehouden met expositieruimte tot ruim 1000 vierkante meter. De eerste etage wordt volledig gereserveerd voor het houden van cursussen, inclusief practica voor meettechnologie, optica, elektrotechniek, mechatronica en industriële automatisering. Mikrocentrum zal dankzij de nieuwe accommodatie niet of minder gebruik hoeven te maken van ruimtes zoals van Techniekhuys. Voor de grote congressen en beurzen wordt nog wel uitgeweken naar onder meer Koningshof in Veldhoven.

Behalve voor eigen activiteiten wil Mikrocentrum het gebouw ook beschikbaar stellen voor andere organisaties die dezelfde doelgroepen bedienen. Bij de instelling, met vijftig werknemers en 225 freelance medewerkers, zijn 600 hightech bedrijven aangesloten.

Mikrocentrum ontstond in 1968 in Utrecht en verhuisde in 1976 naar de Kruisstraat in Eindhoven, om er cursussen voor de industrie te organiseren. Sinds de eeuwwisseling houdt de stichting zonder winstoogmerk ook congressen en beurzen.

Digitalisering

Volgens Geert Hellings, algemeen directeur van Mikrocentrum, staat zijn organisatie voor belangrijke veranderingen. „Lesgeven maakt steeds vaker plaats voor een combinatie van digitaal leren en contacten tussen cursisten. Zij willen in steeds kortere tijd iets leren en het moet ook nog leuk zijn. Bovendien willen cursisten gebruik kunnen maken van de nieuwste technologieën en hulpmiddelen. Kortom digitalisering en beleving komen centraal te staan. Daarnaast is er in bepaalde vakgebieden een toenemende behoefte om het geleerde direct in de praktijk te kunnen toepassen.”