Milieuministers sluiten 'laag' compromis over CO2-uitstoot nieuwe auto's

De lidstaten waren tijdens overleg in Luxemburg zeer verdeeld over het ambitieniveau. Duitsland en zes Centraal-Europese landen wilden niet verdergaan dan het voorstel van de Europese Commissie van 30 procent. Nederland was met een fors aantal andere landen voorstander van minstens 40 procent. Volgens hen is de aanscherping van de normen nodig om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen halen.



Het Europees Parlement legde de lat vorige week op 40 procent en gaat nu onderhandelen met de lidstaten over de uiteindelijke norm.



Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) toonde zich achteraf met vijf collega's uit Ierland, Luxemburg, Zweden, Slovenië en Denemarken teleurgesteld over het resultaat. Zij hopen dat de doelstelling in de vervolgonderhandelingen wordt verhoogd.