Miljardair Bloomberg strijdt ook in Europa tegen kolencentrales

Quote Kolen vervangen door welke brandstof dan ook, maakt al een enorm verschil in de vooruitzichten voor kli­maat­ver­an­de­ring Michael Bloomberg De Amerikaanse oud-klimaatambassadeur van de Verenigde Naties, oud-burgemeester van New York én uitgesproken tegenstander van Donald Trumps steun aan de kolenindustrie ('een van de slechtste ideeën die Washington ooit heeft gehad') is neergestreken in Bonn. Daar spreekt hij op het internationale klimaatoverleg.



Bij wijze van visitekaartje legde de filantroop alvast 43 miljoen euro op tafel. Onder meer te besteden aan een gecoördineerde Europese campagne tegen het stoken van kolen, de meest vervuilende fossiele brandstof.

145 miljoen euro

Bloomberg financierde al eerder – voor omgerekend 145 miljoen euro – Amerikaanse organisaties en actiegroepen die ijverden voor sluiting van kolencentrales. Hij hielp ze aan een legertje topadvocaten om machtige energiebedrijven voor de rechter slepen wegens overtreding van de milieuwetgeving.

Sluiting van meer dan tweehonderd Amerikaanse kolencentrales kan voor een deel op zijn rekening worden geschreven. ,,Als je alleen al kolen zou vervangen door het maakt niet uit welke brandstof, dan maak je al een enorm verschil in de vooruitzichten voor klimaatverandering”, aldus Bloomberg tegen The Guardian. Processen zijn volgens Bloomberg de snelste weg om echt resultaat te boeken voor een gezonder klimaat.

Volledig scherm De kolengestookte centrale van Juliette in de staat Georgia, een van de meest vervuilende centrales van Amerika. © Branden Camp/AP/HH

Impact

Donald Pols, directeur van de Nederlandse milieubeschermingsorganisatie Milieudefensie, ziet in de Amerikaanse kolenbestrijder een welkome bondgenoot, al kan de eerste indruk je op het verkeerde been zetten. ,,Ik mocht hem eens ontmoeten op een klimaattop in Montréal. Het is een geharnaste zakenman. Hij geeft een heel stevige hand, kijkt je indringend aan en formuleert kort en bondig. Geen type dat empathie met de wereld uitstraalt, maar wat hij doet heeft veel impact, zeker in de Verenigde Staten.”

Willem Wiskerke, campagneleider bij Greenpeace voor klimaat & energie, begroet de komst van Bloomberg. Afgelopen zaterdag werd in Duitsland al een nieuw samenwerkingsverband opgericht van milieuorganisaties om niet meer versplinterd maar gezamenlijk en gestroomlijnd op te trekken tegen de kolenlobby.

,,Het idee is dat het nog effectiever kan. Bloomberg heeft heel veel geprocedeerd in Amerika tegen centrales die niet aan de milieuwet voldoen. Die hebben ze een voor een aangepakt. Procederen is in Amerika hartstikke duur. Dan is het wel fijn als je iemand hebt die al die advocaten betaalt, want daar winnen die bedrijven het meestal op.”

Urgentie

De vijf nog resterende kolencentrales in Nederland, waarvan twee van energiebedrijf RWE, zijn momenteel verantwoordelijk voor tien procent van de totale uitstoot van CO2 in Nederland. De urgentie die Michael Bloomberg benadrukt, onderschrijven wij ook, zegt een woordvoerster van RWE.

,,In Nederland wordt wat betreft duurzame energie vooral gefocust op wind en zon en de rest afgedaan als onwenselijk. We kunnen het ons echter niet veroorloven om technieken uit te sluiten. Wij zien graag meer ruimte voor én-én: én zon, én wind, én biomassa. Biomassa speelt een cruciale rol de komende jaren. In 2016 was slechts zes procent van de totale opgewekte energie duurzaam en twee derde daarvan kwam uit biomassa. Zonder biomassa zijn de klimaatdoelstellingen simpelweg niet haalbaar.”

Vreest RWE de komst van Bloomberg en zijn heel diepe zakken? ,,Wij gaan het debat niet uit de weg, sterker nog: wij zijn voortdurend in gesprek met de Nederlandse milieuorganisaties. We kennen elkaars standpunten, praten daar regelmatig over, houden elkaar scherp."