Miljardair Marcel Boekhoorn neemt Hema over

updateOndernemer Marcel Boekhoorn neemt de Hema over via een investeringsmaatschappij, zo laat het bedrijf via een persbericht weten.

Boekhoorns investeringsmaatschappij Ramphastos Investments koopt de warenhuisketen van Lion Capital, dat al langer op zoek was naar een koper. Een overnamebedrag is niet bekendgemaakt.



Hema laat weten dat het zich onder de vleugels van de nieuwe eigenaar de komende jaren volledig kan richten op investeren in de thuismarkt, online groei, internationale expansie en het verbeteren van de winstgevendheid. Ook zijn met franchisenemers van Hema nieuwe afspraken gemaakt.

Etalage

De winkelketen staat al langere tijd in de etalage. Vorig jaar september kondigde topman Tjeerd Jegen aan de mogelijkheden voor verkoop te onderzoeken.

Sinds die tijd zijn er diverse kopers in beeld geweest, zoals de Belgische investeerder Core Equity, het Britse Clayton Dubilier & Rice en een consortium van Gilde en Alpinvest.

De overnamegesprekken met de Belgen (en andere kandidaten) liepen stuk op 'oude' afspraken met franchisenemers, naar wie een aanzienlijk deel van de winst uit onlineverkopen gaan.

Bij zijn aantreden ruim drie jaar geleden kreeg de topman nadrukkelijk de opdracht mee om het Nederlandse karakter beetje bij beetje los te laten en Hema te transformeren tot een internationale keten.

Die transformatie lijkt te werken. Fransen en Spanjaarden zien Hema als hip. De winkels draaien daar zelfs beter dan hier in Nederland. Begin dit jaar zette Hema koers naar het Midden-Oosten.

Panda's

De Gelderse ondernemer Marcel Boekhoorn is een van de rijkste mensen van Nederland. Zijn fortuin vergaarde hij met de verkoop van telecombedrijf Telfort, dat hij in 2004 voor 80 miljoen euro had gekocht.

Sinds die verkoop is Boekhoorn vooral in het nieuws gekomen met zijn amoureuze veroveringen (even met Tatjana Simic en sinds begin 2013 met de 26 jaar jongere zangeres Hind), en met enigszins curieuze investeringen.

Zo heeft hij 15 jaar lang zijn energie gestoken in het naar Nederland halen van twee panda’s. Met succes. Minder succesvol waren andere projecten, waaronder de gratis krant De Pers.

De ondernemer staat er om bekend om in te stappen in onbekende of onrendabele bedrijven, ze beter maken en vervolgens door te verkopen.

