Miljoenen pensioenen in gevaar: ‘Kans op kortingen wordt heel reëel’

ABP en PMT vinden dat minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees te positief is over de overgang naar een nieuw pensioenstelsel in 2026. ,,Hij schetst het beeld dat we zonder kleerscheuren overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Maar ik zie dat het juist zeer realistisch is dat we de komende jaren moeten korten op de pensioenen. Dat hoor ik ook bij de andere grote fondsen PFZW, PME en bpfBouw’’, zegt Terry Troost, voorzitter van PMT, het pensioenfonds voor de metaalsector.

De vijf grootste fondsen hebben in totaal acht miljoen deelnemers. ,,Volgens de huidige regels is de kans op verlaging de komende jaren reëel’’, zegt Corien Wortmann, voorzitter van ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland. ,,Wij herkennen ons niet in het positieve beeld dat Koolmees schetst.’’

Terry Troost - werkgeversvoorzitter van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). De financiële situatie is precair bij veel fondsen. Dit jaar hebben vrijwel alle bedrijfstakpensioenfondsen de premie voor hun deelnemers verhoogd. Tegelijkertijd is de pensioenopbouw bij sommige pensioenfondsen verlaagd. Deelnemers betalen meer voor hun pensioen. En daar dreigt nog een verlaging overheen te komen de komende jaren. Zeker omdat de regels strenger worden. Voor PMT betekent dat bijvoorbeeld dat er al 14 procent meer geld achter de hand moet worden gehouden.

,,De afgelopen tien jaar hebben we prachtige rendementen gemaakt. De afgelopen drie jaar al 100 miljard euro. We hebben het grootste fondsvermogen ooit, maar toch kunnen we al tien jaar lang de pensioenen niet verhogen’’, schetst Wortmann de situatie.

Illustratie. In het nieuwe stelsel mogen de pensioenen wel verhoogd worden als de rendementen goed zijn. ABP en PMT willen dat in de periode tot 2026 vast met die regels gewerkt wordt. ,,Dan weten we zeker dat we geen onnodige kortingen hoeven door te voeren'', zegt Troost. ,,Maar kortingen zijn niet uitgesloten. We kunnen de pensioenen verhogen als het goed gaat, maar moeten ze ook korten als het minder gaat. Per saldo zal het echter beter uitpakken voor onze deelnemers verwachten wij.''

Wortmann roept Koolmees op om snel werk te maken van de aanpassing van de regels. ,,De minister heeft gezegd dat hij met andere regels komt voor de overgangsperiode tot 2026. Maak daar haast mee, dan kunnen wij onze deelnemers duidelijkheid geven.’’

De pensioenuitkeringen dreigen volgend jaar verlaagd te worden.