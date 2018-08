Miljoenen voor groei diervoedingsproducent Kanters in Lieshout

LIESHOUT - Kanters Special Products in Lieshout krijgt vers kapitaal van MBO & Groeifonds. De nieuwe investeerder denkt dat het bedrijf in drie jaar tijd zijn omzet kan verdubbelen.

Kanters groeit al enkele jaren hard met zijn natuurlijke voedingssupplementen voor dieren in de intensieve veehouderij. In veertig landen verkoopt het vloeibare voeding voor koeien, varkens en kippen.

Kanters realiseert met 30 medewerkers een jaaromzet van ongeveer 8 miljoen euro. ,,In de afgelopen jaren is Kanters jaarlijks met 20 tot procent gegroeid. We denken dat gemiddeld 30 procent voor de komende drie jaren haalbaar is. Dat is ambitieus maar we gaan er voor", zegt Paul van Logtesteijn, mede-oprichter van MBO & Groei Fonds. Het investeringsfonds is sinds 2012 actief. De Rabobank is de belangrijkste investeringspartner van het fonds.

De investeerder maakt het bedrag dat het in Kanters investeert niet bekend, maar Van Logtesteijn spreekt niet tegen dat er miljoenen euro's mee zijn gemoeid.

Buitenland

De nieuwe geldschieter zet onder meer in op versterking van de verkoop in het buitenland. ,,Kanters levert in de bekende landen met intensieve veehouderij als Nederland, België, Duitsland, Denemarken en Engeland. Maar ook in Iran en Pakistan. Zo zijn er meer onbekendere landen te vinden met veel koeien, varkens of kippen", licht Van Logtesteijn toe.

Daarnaast zal de in Lieshout gevestigde afdeling voor onderzoek en ontwikkeling een impuls krijgen. Kanters wil voor sommige van zijn producten een officiële registratie als diergeneesmiddel aanvragen. Zodoende zou het de marge voor die producten kunnen opschroeven.

Het bedrijf is zich al aan het voorbereiden op verdere groei. Een bouwplan voor uitbreiding van de productieruimte en de logistieke afhandeling is in uitvoering.

Aandelen

MBO & Groei Fonds krijgt in ruil voor de kapitaalinjectie een aandelenbelang in Kanters. De transactie gaat gepaard met andere wijzigingen in de eigendomsverhoudingen. De familie van de vorige maand overleden oprichter Ad Kanters heeft haar belang verkocht. De investeringsmaatschappijen Eindhoven Venture Capital Fund en Zetco zijn uitgekocht. Directeur Rogier van Sambeek heeft nu de meerderheid van de aandelen in handen.