Miljoenen voor groei laboratorium bedrijf Cytosmart in Eindhoven

De financiering is een aanvulling van een eerdere investering in 2016 door investeerders Holland Venture en Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Daar heeft zich Eindhoven Venture Capital Fund II bij gevoegd en zij hebben samen een nieuwe investering van 5,2 miljoen euro bijeengebracht. Dit om de groei van de verkopen, die volgens Cytosmart sinds 2016 is verdrievoudigd, verder te kunnen ontplooien.

Automatisch scannen

Cytosmart ontwikkelt en maakt apparaten waarmee laboranten celculturen, die normaal onder een microscoop worden bekeken, automatisch kunnen scannen. Het Eindhovens bedrijf heeft inmiddels drie verschillende apparaten op de markt. Hiermee kunnen laboranten de cellen in hoge resolutie fotograferen en bekijken. Ook kunnen levende organismen in hoge snelheden tot 6500 foto's per minuut in beeld worden gebracht, zodat onderzoekers kunnen zien hoe die zich in korte tijdspanne ontwikkelen. Tot slot zijn er vele opties, zoals die waarmee de apparaten automatisch bepaalde cellen kunnen tellen.

Volgens topman Joffry Maltha van het bedrijf, met nu nog ruim veertig werknemers in het centrum van Eindhoven, is het de bedoeling binnen twee jaar te groeien naar zestig werknemers. „Die hebben we nodig voor de afdeling die de software en hardware ontwikkelt en voor de afdeling verkoop. We hebben al ongeveer duizend klanten wereldwijd die we nu nog via het Amerikaanse bedrijf Corning bedienen. Maar we vinden het noodzakelijk om een eigen verkooporganisatie op te zetten met verkopers en servicemensen wereldwijd die zich geheel op onze producten kunnen richten.”

Zelf assembleren