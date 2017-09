Minder kosten en minder stress door auto met een stekker

Helms van der Vegte, hoofd Inkoop van het advies- en ingenieursbureau, is zelf een van de testrijders en verrast door de uitkomsten. ,,Alleen in het begin was er wat stress. Zo moest onze topman Erik Oostwegel een keer vlug op de trein overstappen omdat de accu leegraakte’’, zegt Van der Vegte. ,,Goed je rit plannen, een kwartiertje eerder vertrekken en rustig rijden is bij een elektrische auto belangrijk. We hebben geleerd met minder stress te rijden."



De werknemers, die diesel-, benzine- of hybrideauto’s gewend waren, konden met hun BMW i3 160 tot 220 kilometer afleggen zonder op te laden. De testrijders reden gemiddeld zo’n 35.000 kilometer, met uitschieters naar 70.000 kilometer. Ze bleken onderweg met de stekkerauto’s niet minder productief in hun werk.