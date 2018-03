Minima-organisatie laat gift ING schieten voor topman met 'rotloontje'

Eric Junge kon er vorige week niet van slapen. Zijn organisatie Groengrijs, die reisjes organiseert voor Amsterdamse minima, werd vorig jaar genomineerd voor de zogenoemde Help Nederland Vooruit-actie van ING. De bank helpt jaarlijks een aantal lokale instellingen die volgens buurtbewoners goede dingen doen. Groengrijs kreeg in Amsterdam-Zuid de meeste stemmen en zou vorige week een steuntje in de rug krijgen á 5.000 euro. Vlak voor de uitreiking kwam het nieuws over de salarisverhoging naar buiten. ,,Dit kán toch eigenlijk niet'', maalde Groengrijs-voorzitter Junge in zijn bed. Hij besloot wel naar de ceremonie te gaan, maar om niet de cheque in ontvangst te nemen.

Rotloontje

In zijn speech vertelde Junge hoe mensen met Groengrijs voor vijf euro een busreis kunnen maken naar bijvoorbeeld Texel. ,,We schamen ons dat we voor vijf euro zo'n minivakantie hebben, terwijl Ralph Hamers zich uit de naad zit te werken voor een enorm rotloontje'', schertste hij. ING motiveerde de salarisverhoging door erop te wijzen dat topmensen van andere internationale bedrijven veel meer verdienen dan Hamers. Dat vindt Junge inderdaad lullig, grapte hij. ,,We willen niet dat Hamers het lulletje Rozenwater van de lage landen wordt'', aldus de voorzitter. ,,We moeten de ene uitwas niet met de andere uitwas bestrijden'', vult hij vandaag aan tegenover deze site. Junge duwde de cheque terug in de handen van de lokale filiaalmanager en vroeg om het rekeningnummer van Hamers. Dat heeft hij nog niet gekregen. Junge wil het geld wel graag ontvangen, zodat hij er zelf op kan toezien dat het naar de CEO gaat. Als hij binnen twee weken niets heeft gehoord, neemt hij aan dat de topman niet geïnteresseerd is en hij het geld alsnog kan houden.

Meerijden

De actie is volgens Junge vooral bedoeld als uitnodiging. ,,We hopen dat hij een keer wil meerijden'', zegt de voorzitter. ,,Dan kan hij zelf zien hoe mensen met een minimumloon alle zeilen bijzetten om het einde van de maand te halen.'' Junge, die de uitnodiging aan zijn lokale ING-kantoor heeft overhandigd, is vooral benieuwd hoe de bestuurder zelf tegen zijn opslag aankijkt. ,,Ik zie dagelijks dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt'', zegt de voorzitter. ,,Daar is deze opslag een duidelijk symptoom van. Het gaat goed met de economie en de welvaart, maar het geld komt niet terecht bij de mensen die het echt nodig hebben.'' De organisatie, die leunt op vrijwilligers, had voor de 5.000 euro natuurlijk wel veel reisjes kunnen betalen. Die gaan nu niet door. Was de weigering wel zo slim? ,,Ik hoop dat we het gat kunnen opvullen met donaties van anderen nu er aandacht is voor onze actie.''

Geld naar andere organisatie

ING vindt het 'heel erg jammer' dat Junge het geld heeft geweigerd, zo laat een woordvoerster weten. Van de 252 organisaties die een donatie zouden krijgen, is Groengrijs volgens de bank de enige die het geld niet wil aannemen.



ING is niet van plan het rekeningnummer van CEO Ralph Hamers aan Junge te geven, aangezien het geld simpelweg niet voor hem is bedoeld. ,,Als deze vereniging het geld niet wil, gaan we kijken of we het aan een andere maatschappelijke organisatie kunnen geven'', zegt de woordvoerster. Junge gelooft niet dat ING dat écht zou doen, maar heeft er vrede mee. ,,Ik hoop wel dat ze op onze uitnodiging ingaan.''



Junge's uitnodiging voor de topman heeft het hoofdkantoor van ING nog niet bereikt en de bank kan er dus niks over zeggen. ,,Maar als we een verzoek krijgen, kijken we er serieus naar.''