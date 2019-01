Minister Kaag waarschuwt in Eindhoven hightech-regio voor brexit

De minister noemde de economisch groei in de Brainport-regio, bijna vijf procent in 2017, en de jaarlijkse investering in onderzoek en ontwikkeling van twee miljard euro als voorbeelden van mooie Brainport-cijfers die wel eens in de knel kunnen komen door de brexit. ,,Het zijn elementen die we kunnen verliezen door de situatie in het Verenigd Koninkrijk.” Uit een woensdag gepresenteerd onderzoek van werkgeversorganisaties VNO-NCW en FME samen met KPMG komt naar voren dat een minderheid van de Nederlandse industriële bedrijven volledig voorbereid is op de brexit.