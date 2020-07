Ministerie: ga niet op vakantie naar Lissabon en Porto, reisadvies weer op oranje

EasyJet schrapt 5000 banen en sluit bases vanwege crisis

30 juni De Britse luchtvaartmaatschappij easyJet gaat tot 5000 banen schrappen in het Verenigd Koninkrijk en sluit zijn bases op de luchthavens van Londen Stansted, Londen Southend en Newcastle. De prijsvechter had eind mei al gewaarschuwd dat er fors banenverlies aan zat te komen vanwege de crisis in de luchtvaartsector door het coronavirus.