Mitsubishi moet Koreaanse dwangarbeiders compenseren

De dwangarbeiders moesten tijdens de Tweede Wereldoorlog zonder betaling werken in fabrieken van het bedrijf, bericht het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. De Koreanen werkten in 1944 in onder meer een munitie- en een vliegtuigfabriek.



Vier vrouwen hebben volgens het hof recht op een schadevergoedingen van 100 tot 120 miljoen won (78.000 tot 94.000 euro), zes voormalige dwangarbeiders moeten 80 miljoen won krijgen. Japan heeft boos gereageerd op de uitspraak, die volgens minister Taro Kono (Buitenlandse Zaken) compleet onacceptabel is.