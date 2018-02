MKB Nederland bij Exentr in Oirschot op zoek naar gevolgen Brexit

„We merken dat het vertrouwen bij Engelse afnemers van onze vloermachines en ook bij onze vijftien wederverkopers daar kleiner is. We moeten meer moeite doen om de groei die we er hadden door te zetten.”

Vervelend

Besuijen bespreekt de problematiek met directeur Leendert-Jan Visser van MKB Nederland, die in Oirschot op bezoek is. Als vertegenwoordiger van het midden- en kleinbedrijf in Nederland wil hij zijn leden voorbereiden. „De Brexit is een ongelooflijk vervelend gegeven. We overleggen geregeld met kabinet en branche-organisaties en bezoeken net als vandaag bedrijven in het land om in detail op te pikken wat er speelt en wat ze verwachten. 35.000 bedrijven krijgen straks te maken met douane-zaken, waar ze totaal geen ervaring mee hebben.”

Visser ziet dat net als bij Besuijen ook bij andere kleine bedrijven de gevolgen van de Brexit al worden gevoeld. „Het wegvallen van het vertrouwen heeft tot gevolg dat plannen met de daarbij behorende investeringen on hold worden gezet. Bovendien hakt de devaluatie van het Britse Pond door de Brexit er ook in. Grote bedrijven kunnen zich hiervoor indekken, maar bij de kleinere omzetten van onze leden gaat dat niet.”

Brexit is een uitdaging

Visser zegt respect te hebben voor de manier waarop Exentr ermee omgaat. Niek Besuijen legt uit dat zijn bedrijf pas sinds 2014 bestaat. „Ik werkte bij een groothandel in schoonmaakmiddelen en vond dat machines om vloeren te schuren en te boenen beter konden. We hebben een nieuwe machine ontworpen en samen met mijn toenmalige baas Exentr opgericht. We produceren de machines zelf in onze vestiging in Zierikzee en verkopen ze vooral in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië. We hebben zes mensen in dienst en hopen dit jaar op een omzet van 2 miljoen euro uit te komen.”

Besuijen zegt de Brexit als een uitdaging te zien. „Van onze Britse wederverkopers doen we met twee van hen grote zaken. Ik denk dat we met hen de banden verder gaan aanhalen om gezamenlijk een strategie uit te kunnen stippelen. Normaal leveren we gewoon onze machines en kunnen zij dat zelf doen. Maar ik denk dat we meer naast hen gaan zitten dan boven hen. Bijvoorbeeld om samen te bepalen hoe de prijsstelling is en welke kortingen gegeven kunnen worden.”