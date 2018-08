Modeweek Helsinki doet leer in de ban

Ook FNV stelt Ryanair ultimatum

17:05 EINDHOVEN - Ook onder cabinepersoneel van Ryanair in Eindhoven dreigen acties. Onderhandelingen die vakbond FNV deze week met de Ierse prijsvechter had, zijn op niets uitgelopen. Vorige week vrijdag gingen ook piloten van de maatschappij een dag in staking.