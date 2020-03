Moeder van FEI en Phenom in Eindhoven koopt Qiagen voor miljarden

De overname hing al langer in de lucht, maar is nu door Thermo Fisher bevestigd. Het in Waltham in de Verenigde Staten gevestigd bedrijf biedt 39 euro per aandeel Qiagen. Dat komt neer op een waarde van het bedrijf van ruim 10 miljard euro, inclusief een schuld van 1,25 miljard euro. Dat is een bonus bovenop de beurswaarde van het in Frankfurt genoteerde bedrijf van 23 procent.

Grootste biotechbedrijf van Duitsland

Qiagen is het grootste biotechbedrijf van Duitsland en heeft zich gespecialiseerd in allerhande slimme laboratoriumtechnieken voor toepassingen in de gezondheidszorg, levenswetenschappen, farmaceutische industrie en forensisch onderzoek. De holding is al tientallen jaren in Limburg gevestigd, eerst in Venlo, later in Tegelen. Het bedrijf draaide vorig jaar een omzet van 1,4 miljard euro. Bij het concern werken 5100 mensen op meer dan 35 locaties in 25 landen.

Thermo Fisher nam FEI en Phenom in Eindhoven in 2016 en 2018 over. Het levert wereldwijd apparaten en benodigdheden voor laboratoria en maakt met 75.000 werknemers een omzet van 25 miljard dollar. Volgens topman Marc Casper zorgt Qiagen voor een versterking van de innovatie op het gebied van benodigdheden van laboratoria die werken met DNA, RNA en eiwitten en de automatisering hiervan. Volgens Casper vullen de bedrijven elkaar goed aan en dat leidt vanaf het derde jaar na de overname tot een voordeel van 200 miljoen dollar per jaar.

Strategische stap