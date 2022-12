Moederbedrijf Vliegtickets.nl staakt activiteiten en verkoop

Topman van vakantiegi­gant Sunweb ziet maar één toekomst: minder vliegen

Vakantievieren zal drastisch veranderen. Het gaat naar minder ver, minder vervuilend, en minder wintersport. Dat komt niet alleen door corona, maar is ook door onrust over het milieu. Topman Mattijs ten Brink van Sunweb Group, de tweede touroperator van Nederland, gooit er het roer voor om. ,,De enige oplossing is minder vliegen.’’

4 januari