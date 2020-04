Moet Nederland in coronatijd de beurs wel trekken voor het zuiden?

Interview Horecaman Geert Blenckers: ‘Elke ochtend denk ik: is deze ellende voorbij?’

11:22 HELMOND - Geert Blenckers uit Helmond is horeca-ondernemer en festivalorganisator. Zijn miljoenenbedrijf is plots een nul-euro-bedrijf geworden. Hij weigert om bij de pakken neer te gaan zitten. ,,Maar ik ben ‘afhankelijk-van’ geworden, ik voel me compleet machteloos.”