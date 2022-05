Moeten vrouwen energietransitie leiden? ‘Vertrouwde mannelijke aanpak werkt niet meer’

Van Kaboel via de Bennekel naar Parijs: ‘Soms lijkt het alsof mensen van buiten niet mee mogen doen. Dan is Eindhoven ineens heel provinci­aal’

Als tiener woonde de in Afghanistan geboren Yama Saraj in de Eindhovense wijk de Bennekel. Nu maakt hij furore in Parijs bij Station F, de grootste innovatieve campus ter wereld. Het verrast de 36-jarige nog elke dag dat hij met zijn startersbedrijfje zover is gekomen.

8 mei