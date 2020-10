Mondkapjes kosten winkels veel klanten: ‘In de grote steden is het een bloedbad’

Waarom doet Nederland zo moeilijk over mondkapjes? Osterhaus ‘snapt het echt niet’

29 september Eerst niet, toen alleen op straat in Rotterdam en Amsterdam. Toen weer niet en nu is het advies van wel - op sommige plaatsen. Waarom doet Nederland - zo'n beetje als enige land - zo moeilijk over mondkapjes? Hebben ze nou wel of geen nut?