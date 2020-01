Monique en Edwin spenderen geen geld aan luxe spullen, sieraden of kleding

Edwin: ,,Monique heeft een prachtig levensmotto.’’



Monique: ,,‘Delen maakt zoveel rijker.’ Dat zagen we in Roemenië op een bordje staan. Onze rijkdom delen we graag, ik voel me daardoor veel rijker dan als ik dingen voor onszelf koop. Onze focus ligt op goede doelen voor kinderen, daar gaat elke maand sowieso 100 euro naartoe. We hebben al meer dan tien kinderen gesteund via Plan International Nederland.’’



Edwin: ,,Ik doe mee aan de Kika-hardlooprun, de opbrengst gaat naar onderzoek naar kinderkanker. Ook zorgde ik ervoor dat er teams kwamen vanuit mijn wijk en het bedrijf Capgemini.’’



Monique: ,,Oxfam Novib steunen we ook. En we organiseren projecten voor het goede doel. Zoals een event bij restaurant ’t Fort in Vijfhuizen.’’