‘Mooiste pand van Nederland’ negen jaar later nog niet af

Bedrijfs­ver­za­mel­ge­bouw op komst in Deurne

9:13 DEURNE - Als alles meezit opent in augustus een nieuw bedrijfsverzamelgebouw aan de Helmondseweg in Deurne. In eerste instantie worden 54 bedrijfsruimten gebouwd. Daarvan is volgens initiatiefnemer Boxcomplex al 70 procent verkocht.