MS Schippers koopt boerderijen in Bladel: 'Koe kan jaar ouder worden'

BLADEL - Boerenbedrijven zo hygiënisch maken dat koeien een jaar ouder worden. Het is een van de doelstellingen bij de aankoop van twee proefboerderijen door MS Schippers in Bladel.

Er is er al een voor biggen en vleesvarkens en nu start MS Schippers ook proefboerderijen voor pluimvee en melkvee. Daarvoor heeft de leverancier van boerderijbenodigdheden in Bladel twee bestaande boerenbedrijven in Bladel aangekocht. Deze worden omgebouwd tot onderzoeksfaciliteit en praktisch opleidingscentrum voor de pluimvee- en rundveesector.

Miljoenenbedrag

Het is volgens projectleider Hycare Mart Smolders van MS Schippers een investering van een niet nader genoemd miljoenenbedrag om te komen tot meer en betere producten voor haar klanten. „Wij brengen onder de naam Hycare een reeks van producten die ontwikkeld zijn om de hygiëne op het boerenbedrijf te verbeteren. Die willen we graag verbeteren en uitbreiden. Het doel is de hygiënische omstandigheden bij onze klanten zodanig te verbeteren dat bijvoorbeeld koeien een jaar langer kunnen leven. Het voordeel is dat je minder jongvee hoeft te houden, werkt met gezondere dieren met een groter dierwelzijn en dat de melkproductie per koe hoger wordt. Daardoor is minder gebruik van antibiotica nodig en de belasting van het milieu wordt minder. Bovendien scheelt het veel in de kosten.”

Volledig scherm Het door MS Schippers aangekochte pluimveebedrijf in Bladel heeft vijf stallen. © Schippers

Ervaring van het bedrijf met de onderzoeksboerderij voor biggen en vleesvarkens was zo gunstig dat MS Schippers ook voor de rund- en pluimveesector hiervoor koos. Voor de eerste is een boerderij met 120 koeien aan de Hulselseweg in Bladel aangekocht. Aan de Dalem in Bladel wordt een pluimveebedrijf met vijf stallen en 110.000 vleeskuikens overgenomen.

Roostersystemen