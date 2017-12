MTA in Helmond weet al 15 jaar mee te groeien met hightech in regio

HELMOND - Wat in labs wordt ontwikkeld moet op de werkvloer worden gemaakt. MTA is zo'n werkvloer die zijn rol in de regionale hightech serieus neemt. In de productiehal van de machinebouwer in Helmond is goed te zien hoe dat bedrijf meegroeit met de nieuwste hightech.

Complexe systemen staan er in opbouw, waaronder een aantal delen van de 3D-metaalprinters van het Eindhovense Additive Industries.

De compagnons Patrick Geerts en Robert Manders zeggen dat dit alleen kan door veel aandacht te schenken aan samenwerking. "Onze deelname aan Addlab is een goed voorbeeld Dat was een laboratorium van bedrijven en instellingen in de regio. Samen hebben we hierin sinds 2013 onderzoek gedaan naar 3D printers en uiteindelijk een industriële metaalprinter ontwikkeld."

Intussen is deze volautomatische machine marktrijp en gaat hij bij Additive Industries als warm broodje over de toonbank. MTA is één van de bedrijven die hiervan de vruchten plukt en een rol speelt bij de productie ervan. De drang tot samenwerking is één van de redenen dat MTA erin slaagde binnen vijftien jaar te groeien van één naar 75 werknemers. De straat Waterbeemd, op het Helmondse industrieterrein, wordt door het bedrijf gedomineerd. "We zitten op vier plekken", zegt Manders. "Geen ideale situatie en daarom gaan we aan de Maisdijk een nieuw pand bouwen dat we eind volgend jaar betrekken. Dan zitten we met het hele bedrijf bijeen. Niet alleen met partners buiten het bedrijf, maar ook binnen het bedrijf willen we de lijnen kort houden. Dat is nodig om de kwaliteit van onze processen optimaal te houden."

Lastige tijd

De compagnons startten MTA vanuit een Astens metaalbedrijf. Manders: "Ik werkte er als manager modulebouw en Patrick als verkoopmanager. Maar het was net na de eeuwwisseling een lastige tijd. Wij zagen dat klanten op een steeds hoger niveau wilden inkopen. Geen losse onderdelen meer, maar complete modules en systemen. Bij onze werkgever konden we door de problemen niet snel doorpakken en daarom besloten we voor ons zelf te beginnen."

De inschatting dat modulebouw succesvol is bleek juist en MTA groeide in Helmond, waar het bij een ander metaalbedrijf was ingetrokken. Dat bedrijf hield in 2005 op te bestaan en MTA kreeg toen de beschikking over het hele gebouw. Later nam het nog drie gebouwen in de straat over.

"In het begin maakten we vooral modules en systemen voor de verpakkingsindustrie", zegt Geerts. "Later kwamen er klanten bij uit de voedingsmiddelen en de grafische industrie. Zo kwam ook de hightech bij ons binnen en de laatste jaren wordt dat een steeds belangrijker onderdeel. Onze klanten zijn scale-ups, met bedrijven als Additive Industries die zelf zijn gestart en steeds groter worden. Daarnaast werken we voor bedrijven die willen overstappen van alles zelf maken naar uitbesteden van complete delen van de machines. Zo'n transitie is een cultuuromslag die je niet van gisteren op vandaag voltrekt."

Volgens de twee wil het management meestal wel, maar neemt de werkvloer het niet zo makkelijk over. MTA heeft zich in dit soort situaties gespecialiseerd en probeert daarbij een goede partner te zijn. Om hun klanten goed te helpen kijken de twee ook buiten de grenzen. Manders: "We hebben een uitgebreid netwerk opgezet met partners in de productie met diverse specialismen. Zo hebben we sinds 2003 in Roemenië een eigen vestiging waar onderdelen gemaakt worden met verspanende machines. Grote volumes worden onder andere daar gemaakt, maar ook bij partners in landen zoals India. In Punjab starten we nu een eigen productiefaciliteit om in te kunnen zetten bij toekomstige groei."

Groei

Manders zegt dat ze veel aandacht besteden aan communicatie. "Bij samenwerking binnen zo'n internationaal netwerk van toeleveranciers is het belangrijk dat je een uniforme taal spreekt. De informatie waarmee je aan de slag gaat moet sluitend zijn zodat specificaties en tekeningen juist geïnterpreteerd worden."