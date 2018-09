MTT uit Eindhoven verwerft weer Duitse opdracht voor micro gasturbines

Ahout begon in 2003 met de ontwikkeling van de technologie. Na een groot aantal veldtesten op meerdere plekken in Europa is de installatie - met een laag geluidsniveau en beperkte emissie van schadelijke stoffen - gecertificeerd. Ahout ziet in zijn cv-ketel een goed alternatief voor de warmtepomp. De machine kan ook draaien op biogas. Volgens Ahout heeft de turbine zeer lage onderhoudskosten en een lange levensduur van circa 50.000 uur.