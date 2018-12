Multi-ondernemer Wim Huijbregts heeft goed gevoel voor markt met potentie

Huijbregts had al vier bedrijven tot bloei weten te brengen, waardoor hij in staat was het arbo-bedrijf over te nemen. "De kiem werd gelegd toen ik als student bij de TU/e mijn afstudeerproject deed bij een wasserij in Breda. De ondernemer had het bedrijf voor 25.000 gulden gekocht en kon hem vier jaar later voor 4 miljoen verkopen. Ik dacht 'oh, gaat dat zo' en stapte daarna meteen in mijn eerste bedrijf." Dat was in 1984 Positronika, gespecialiseerd in meet- en regeltechniek voor kerncentrales. "Dat was toen nog big business en gek genoeg bracht de kernramp in Tsjernobil in 1986 ons voorspoed. De vraag naar stralingsmeters die wij maakten was plotseling enorm. Er was radioactieve neerslag en heel Europa wilde meten of de spinazie of koeienmelk was besmet."