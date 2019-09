Na 115 jaar geen sigaren van Wintermans meer in Duizel

Duizel is het historisch hart van de sigarenfabrikantenfamilie. Nog altijd is hier het hoofdkantoor gevestigd. Royal Agio Cigars is in 1904 opgericht door Jacques Wintermans. Achterkleinzonen Boris (CEO) en Jonas Wintermans kwamen in 2002 en 2009 in het bedrijf. Na vier generaties verkoopt de familie Wintermans alle aandelen. In dit stadium wil CEO Boris Wintermans niet persoonlijk reageren, maar zegt in een persverklaring dat het ,,geen gemakkelijke beslissing was. We hebben een fantastisch bedrijf met zeer betrokken medewerkers en loyale zakelijke relaties waarvan sommige al meer dan 50 jaar met ons samenwerken. Maar de combinatie van beide bedrijven zal beter in staat zijn de financiële gevolgen van almaar toenemende wet- en regelgeving het hoofd te bieden.” Voor de continuïteit van Agio was de beslissing op lange termijn onvermijdelijk volgens Wintermans. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 2004 kreeg Agio Cigars het predicaat Koninklijk toegekend. Niet bekend is of dat na de overname verloren gaat.