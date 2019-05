Na desastreus jaar Nyrstar in Budel-Dorpolein zit markt ook nog niet mee

BUDEL - Zinkfabrikant Nyrstar werd dit voorjaar gered door het plan een groot deel van de schulden om te zetten in aandelen voor grootaandeelhouder Trafigura. Uit de jaar- en eerste kwartaalcijfers van maandag blijkt dat het bedrijf nog niet uit de problemen is.

Het Belgische metaalbedrijf, met een grote zinkfabriek in Budel-Dorplein, heeft na die reddingsoperatie ook nog pech. Uit de cijfers over het eerste kwartaal blijkt dat de zinkprijzen zijn gedaald met 21 procent. Ook andere metalen, zoals lood, zilver en goud, waar Nyrstar geld aan verdient, zijn flink gedaald. Bovendien is de energieprijs, waar Nyrstar heel veel van gebruikt, intussen gestegen.

Verlaging van zinkproductie

Bovendien klaagt het bedrijf dat er in het eerste kwartaal een verlaging van de zinkproductie was van in totaal 5 procent naar 240 duizend ton naar 252 duizend. De fabriek in Budel was de grootste daler met 15 procent naar 56 duizend ton van 66 duizend ton een jaar eerder. In de ongeveer evengrote zinkfabriek in het Belgische Balen werd 10 procent minder geproduceerd, terwijl die in Hobart groeide en met 60 duizend ton daardoor Budel als tweede grootste van de vijf Nyrstar fabrieken van zijn troon stootte.

De omzet in het eerste kwartaal daalde hierdoor met 15 procent tot 817 miljoen euro, tegen 957 miljoen in het eerste kwartaal van 2018. De bruto winst daalde met maar liefst 76 procent naar 15 miljoen euro.

Schuldherschikking hard nodig

De jaarcijfers over 2018 maken duidelijk hoe hard de schuldherschikking die Nyrstar op 26 juli hoopt af te ronden nodig was. Nyrstar boekte over 2018 een desastreus verlies van 618 miljoen euro en dat was het zesde verlies in zeven jaar. Over 2017 was er nog een klein winstje van 47 miljoen euro. Dat was vooral te wijten aan oplopende kosten om de zinkmijnen van het bedrijf te runnen. Nyrstar moest onder meer de boekwaarde van de Canadese mijnen Langlois en Myra Falls verlagen.