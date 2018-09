Na flinke ontslagrondes gaat Shell nu honderden nieuwe banen creëren

Volgens Shell zal het aantal banen bij de divisie Nieuwe Energie groeien naar vijfhonderd à zevenhonderd in 2023. ,,Alleen in Nederland zijn er bij New Energies afgelopen twee jaar al 150 banen bijgekomen via overnames en groei," verklaart Maarten Wetselaar, directeur Integrated Gas & New Energies.



De banen komen terecht bij het hoofdkantoor in Den Haag aan de Carel van Bylandtlaan. Om de tak Nieuwe Energie daar te huisvesten investeert Shell ruim 200 miljoen dollar in een nieuwe Shell-campus. Het uit 1917 stammende pand, één van de oudste Shell-gebouwen in Nederland, wordt daarvoor gerenoveerd en uitgebreid.



Het uitbouwen van de activiteiten is onderdeel van Shells strategie om jaarlijks 1 miljard tot 2 miljard dollar in schone energie te investeren. De toekomst ziet er zonnig uit, stelt Wetselaar. ,,We voorzien verdere groei in de periode daarna, afhankelijk van de kansen in deze markt in binnen- en buitenland.”



Nederland is daarvoor de juiste locatie, meldt Shell in een persverklaring. Dankzij de strategische ligging, kennis en economie heeft ons land het potentieel om een leider te zijn in de energietransitie. Het bedrijf noemt Nederland de bakermat van de divisie New Technologies.