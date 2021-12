Na Frekkel, Freddie en Frummel is Fritsie de nieuwe (aandoenlijke) held van de Staatsloterij

Geen beestje van vlees en bloed, maar een houten vogel is de nieuwe held in de reclamespot van de Staatsloterij rond de oudejaarstrekking. Vanavond beleefde Fritsie zijn primeur. Bij het bedrijf hebben ze een reputatie hoog te houden nadat afgelopen drie jaar de Gouden Loeki voor beste tv-reclame bij de Staatsloterij terechtkwam.

Het marketingteam is volgens Michael Kastelijns, business director van Staatsloterij, bijna een heel jaar bezig met het bedenken en maken van het tv-spotje. Hij is niet bang dat kijkers het concept van aandoenlijk (huis)dier waarmee het uiteindelijk toch goed afloopt, vervelend gaan vinden. ,,Volgens de kenners kunnen we nog járen vooruit met deze strategie. Kijkers raken reclame met dieren in de hoofdrol nooit beu. Onze hoofdboodschap blijft ‘deel je geluk’, maar op bijvoorbeeld technisch en muzikaal vlak proberen we de commercial elk jaar nog te verbeteren.”

Goed gekeken

Albert Heijn heeft in ieder geval goed gekeken naar de succesformule van Staatsloterij en scoort nu punten met een kerstreclame waarin hamsters een hoofdrol spelen.

Bij de Staatsloterij zijn er geen knaagdieren in het spel, maar draait het dus om koekoek Fritsie die niet lekker in zijn vel zit. Ook het oudejaarslot dat zijn baasje, een oudere man, heeft gekocht kan het vogeltje niet gelukkig maken. Hij probeert Fritsie op te lappen bij onder meer een klokkenwinkel en de dierenarts, maar niks helpt. Totdat hij koffie gaat drinken in een café en er een vrolijk gekoekoek uit een klok achter de toog klinkt. De serveerster ziet het gebeuren, haalt haar klok van de muur en geeft het aan de man met de woorden: ,,Ik geloof dat deze twee bij elkaar horen.” Hij is haar dankbaar en loopt blij naar buiten met zijn twee klokjes. Op tafel laat hij zijn oudejaarslot achter voor haar.

Muziek

Kastelijns verwacht vooral ook veel van de muziek. ,,Voor het eerst hebben we de muziek expliciet een vertellende rol gegeven. Het nummer Open Hearts dat het verhaal omlijst past hier goed bij en is een samenwerking tussen de Nederlandse band HAEVN en de Britse zangeres Birdy. Producent is Francis Anthony ‘Eg’ White, die eerder samenwerkte met Adele. Het past qua sfeer en gevoel prima bij deze tijd van het jaar.’’

Hoe hoog de productiekosten zijn van deze campagne, zegt Kastelijns niet. Maar volgens hem moeten we zeker niet aan meerdere miljoenen euro's denken. Of Fritsie de Staatsloterij helpt aan de verkoop van extra loten, zal moeten blijken. Vorig jaar verkocht het bedrijf volgens Kastelijns ‘tussen de 6 en 7 miljoen’ oudejaarsloten.

