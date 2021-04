Na Jumbo en Makro zet ook AH het mes in managementlaag: reorganisatie raakt 7500 medewerkers

Staalbou­wer Tom van Rijn (64) verkoopt zijn levenswerk: industrie­groep Andus werd groot vanuit Budel

9 april BUDEL - Tom van Rijn begon in 1997 vanuit Budel met een noodlijdend bedrijf in staalconstructies. Het avontuur was de start van een levenswerk. Bijna 25 jaar later verkoopt Van Rijn (64) met Andus Group een internationaal opererend industrieconcern met veertien bedrijven en 650 medewerkers aan investeringsmaatschappij Gilde.