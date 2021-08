Na vele successen moet 'mr. Galapagos' nu toch wijken bij biotechbedrijf in crisis

,,Mijn tijd aan het roer van Galapagos komt tot een einde’’, schreef Van de Stolpe in het bericht waarin zijn vertrek werd aangekondigd. Een roer dat hij, vaak gezien als ‘mr. Galapagos’, 22 jaar in handen heeft gehad. Hij wordt tijdelijk vervangen door de financieel directeur, terwijl naar een opvolger wordt gezocht.



Van de Stolpe richtte Galapagos zelf op in 1999, samen met twee wetenschappers. In mei 2005 ging het bedrijf naar de beurs. Met een introductiekoers van 7 euro per aandeel haalde het bedrijf destijds 22 miljoen euro op.



Veelbelovend medicijn

Het duurde vervolgens tien jaar voor er echt schot kwam in de het bedrijf. Galapagos had een veelbelovend medicijn tegen reuma ontwikkeld, filgotinib genaamd. De Amerikaanse farmareus Gilead betaalde ruim 700 miljoen dollar voor het recht om het medicijn op de Amerikaanse markt te mogen verkopen.

Reumamedicijnen zijn zeer lucratief. Middelen tegen deze aandoening behoren tot de meestverkochte medicijnen wereldwijd. En de Amerikaanse markt is extra winstgevend omdat daar veel hogere prijzen worden gevraagd. De Amerikaanse markt voor alleen reumamedicijnen wordt al op 6 miljard dollar per jaar geschat.

1,1 miljard dollar

Vanaf dat moment leken de bomen tot in de hemel te groeien voor Galapagos. Enkele jaren later nam Gilead voor 1,1 miljard dollar een groot belang in het bedrijf en betaalde het 4 miljard dollar om als eerste de rechten te krijgen op toekomstige medicijnen die Galapagos in de pijplijn had.

De onderneming zwom in het geld, een luxe die weinig biotechbedrijven kennen. De meeste biotechbedrijven zijn meer bezig met het vinden van geld dan met het ontwikkelen van medicijnen. Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen is duur en vaak blijken veelbelovende medicijnen in de praktijk niet of minder goed te werken. Dat is een reden dat financiers huiverig zijn geld in biotechbedrijven te steken.

Koersexplosie

Galapagos had die problemen niet. Filgotinib kreeg toelating tot de Europese markt. En de toelatingsprocedure voor de Amerikaanse markt werd versneld aangevraagd. Van de Stolpe zei in 2020 dat Galapagos dankzij de samenwerking kon uitgroeien tot een van de tien grootste farmabedrijven ter wereld. Al dat goede nieuws zorgde voor een koersexplosie van het aandeel. In februari vorig jaar piekte het aandeel op zo’n 250 euro.

Ingewijde

En vanaf dat moment ging het allemaal mis. De grootste klap kwam uit de VS. De FDA, het overheidsorgaan dat beslist of medicijnen op de Amerikaanse markt mogen komen, stelde tot ieders verrassing dat filgotinib mogelijk tot onvruchtbaarheid bij mannen kon leiden en keurde het niet goed voor de markt. ,,Een belachelijk besluit’’, aldus een ingewijde. ,,Die beslissing is gebaseerd op één studie met muizen. Galapagos is daar echt genaaid.’’

Debacle met reumamedicijn

Dat besluit viel niet lekker bij beleggers. De koers vloog onderuit om nooit meer te herstellen. Inmiddels noteert het aandeel rond de 50 euro. Want naast het debacle met het reumamedicijn bleken ook andere veelbelovende medicijnen toch minder goed te presteren dan gedacht. Een nieuwe tegenvaller voor beleggers.



Na de reeks tegenvallers werd langzaam duidelijk dat de positie van Van de Stolpe niet meer te handhaven was. Zelf hield hij er nog lang de moed in. Toen de Belgische zakenkrant De Tijd hem eerder dit jaar vroeg of hij ging opstappen antwoordde hij: ,,Je bent niet alleen ceo voor de leuke momenten. In crises moet je er ook staan.’’

Onno van de Stolpe, Eerder dit jaar

Het vertrek van Van de Stolpe betekent niet het einde van Galapagos. Het bedrijf heeft weliswaar geen blockbuster-medicijn, maar wel een kas van 5 miljard dollar. De nieuwe bestuurder kan dan op zoek naar mogelijke overnamekandidaten. Ook werkt Galapagos nog zelf aan mogelijke nieuwe medicijnen.

