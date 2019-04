Na vliegschaamte is er nu bezorgschaamte: ‘Haal online aankoop voortaan zélf af’

Het is in toenemende mate een plaag in de hoofdstad en grote steden. Met de alsmaar stijgende populariteit van webshoppen rijden er steeds meer koeriers door het centrum. Of scheuren. De trend wordt versterkt doordat bestelbusjes en vrachtwagens steeds kleiner worden: om milieuredenen en de wens om grote voertuigen te weren.



Nadat eerder Veilig Verkeer Nederland al alarmsloeg over tientallen bestelbusjes per dag in woonstraten, luiden nu hoofdstedelijke winkeliers de noodklok. ,,Het is niet normaal om een spijkerbroek, koptelefoon of inktpatronen voor je printer in een grote doos te laten afgeven aan je voordeur, terwijl het overige verkeer wordt gehinderd,” zegt Guido Frankfurther van MKB Amsterdam.