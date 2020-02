Naam ‘Thibo' in ere hersteld door 177 jaar oude metaalbedrijf in Beek en Donk

Glastuin­ders Asten lopen vooruit op gasloos tijdperk; vijf onderne­mers slaan handen ineen met eigen warmtenet

3 februari ASTEN - Aardwarmte, zon, wind, waterstofgas, hout, biomassa of toch Russisch aardgas? Hoe krijgen tuinders hun kas verwarmd als ze straks van het Nederlands gas af moeten? Vijf tuinders in de omgeving Waardjesweg en Hazeldonk in Asten hebben samen een keuze gemaakt.