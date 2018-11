Naar het symposium in het BIC: voor het programma, maar ook het gebouw

EINDHOVEN - De Brainport Industry Campus (BIC), dat enorme gebouw van 65.000 vierkante meter, dat ‘icoon van de maakindustrie’, vlakbij de luchthaven. Er is al zoveel over geschreven en gesproken, dat als er een kans is om eens het gebouw binnen te komen deze meteen wordt gegrepen, ook al is het nog niet helemaal klaar. Meer dan de helft van de ruim 250 deelnemers aan het symposium Fabriek van de Toekomst stak dan ook eerlijk hun hand op toen werd gevraagd of ze misschien voor het gebouw kwamen.

In de centrale hal was genoeg plek voor iedereen en dat was ook de boodschap van gedeputeerde Bert Pauli, van de provincie, een belangrijke financier van de BIC. Hij riep bedrijven in de hele provincie op te kijken naar het Eindhovense project. „Hier is het productiebedrijf van de toekomst. Dat productieruimtes en -middelen deelt, net als cleanrooms en misschien zelfs personeel. Ik voorspel dat over acht jaar tien van deze campussen te vinden zijn, omdat dit echt de manier van werken wordt.”

Volledig scherm Fabriek van de Toekomst is het eerste symposium in de gloednieuwe Brainport Industry Campus (BIC). © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Het programma was er om duidelijk te maken wat er allemaal gebeurt in de nieuwe faciliteit. Terwijl de studenten van het Summa Collega af en aan liepen, vertelden acht ondernemers die er al een plek hadden gevonden over wat ze willen bereiken. In ieder geval ook samenwerking met partners buiten de BIC zo was hun gezamenlijke boodschap.

Flexibele productie was een thema dat steeds terug kwam en dat bij het veldlab van Eddie Mennen van machineleverancier Yaskawa een belangrijke rol speelt. „Wij zien flexibel produceren als iets dat onze zelflerende machines mogelijk moeten maken. Maar wel altijd in combinatie met mensen. Samen kunnen zij producten in een hoge mix, dus met veel variaties, en in lage aantallen per stuk toch heel efficiënt maken.”

