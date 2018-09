Naast snelle hap straks ook snel tanken bij McDrives

Bij alle hamburgerrestaurants met een McDrive komen de komende drie jaar snellaadpalen te staan. Vanmiddag ondertekenden Nuon en McDonald's daarvoor een overeenkomst in Amsterdam-Zuidoost. Nog voor het einde van dit jaar willen ze de eerste drie snellaadpalen openen.

Gemiddeld verblijf

McDonald's ziet het als een manier om bezoekers die stoppen voor een snelle hap ook het gemak van een snellaadpunt te bieden. ,,De gemiddelde snellaadtijd is dertig minuten. Dat komt overeen met het gemiddelde verblijf in onze restaurants", zegt McDonald's-vastgoeddirecteur Bas Klaassen. De stroom komt van Nederlandse windmolens.

Voor Nuon is de 'schaalgrootte' van McDonald's aantrekkelijk. Nu zijn er 165 McDrives, over drie jaar zullen dat er 175 tot 180 zijn. Ter vergelijking: het stevig aan de weg timmerende Fastned heeft momenteel 76 laadstations langs de snelwegen. Allego, de door een Frans investeringsfonds gekochte laadpalendochter van netwerkbedrijf Alliander, komt aan 73 snellaadlocaties, onder meer bij tankstations en wegrestaurants van Van der Valk.

Ervaring Zweden

Het is voor het eerst dat Nuon nu ook met snelladers komt, nadat moederbedrijf Vattenfall daarmee ervaring heeft opgedaan in Zweden. Nuon zwoer tot dit moment bij zijn ruim 7000 laadpalen die langzaam maar zeker de accu opladen, 's nachts vlak bij huis of gedurende de werkdag bij kantoor. En nog steeds: ,,Wij geloven er echt in dat automobilisten willen laden waar ze toch al stilstaan", zegt directeur e-mobility Pieter van Ommeren.

Quote Wij geloven er echt in dat automobi­lis­ten willen laden waar ze toch al stilstaan Pieter van Ommeren, directeur e-mobility Nuon

Nuon denkt dat daarnaast ook behoefte is aan snelladers, vooral bij veelrijders, vakantiegangers en stadsbewoners die een nacht niet konden laden omdat de publieke laadpaal bezet was. ,,McDonald's zit op bijna elke route en als je dan stopt is het ook wel fijn dat je niet in de kou zit, dat je naar het toilet kunt, dat er wifi en koffie is." Nuon mikt niet op een netwerk dat gaat concurreren met Fastned en Allego. Het aantal volledig elektrische auto's groeit zo snel dat er volgens Nuon genoeg behoefte zal zijn aan snelladers.

'Slimme zet'

Maarten Steinbuch, hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven, vindt het een slimme zet van Nuon en McDonald's. ,,Heel slim van winkelketens om elektrische rijders naar zich toe te trekken." Maar de opmars van de snellader ziet ook hij niet ten koste gaan van het laden thuis en op het werk, wat vaak goedkoper is. Uit onderzoek naar elektrisch autogebruik over de hele wereld blijkt dat zo'n 20 procent van het opladen onderweg gebeurt, zegt Steinbuch. ,,Ik verwacht dat het opladen op plekken waar het mensen geen tijd kost in een behoefte gaat voorzien."

Daarbij denkt hij ook aan de autobezitters die niet zo makkelijk in hun eigen straat kunnen laden. Nu hebben nog vooral mensen met een eigen oprit een volledig elektrische auto.

Zakelijke rijder

Overigens ziet hij de zakelijke rijder die na een kwartiertje laden bij Fastned snel verder wil als weer een ander marktsegment. Zoals Tesla 'superchargers' heeft met een vermogen van 120 kilowatt, zo hebben Fastned en Allego inmiddels zelfs ultrasnelladers met een vermogen van meer dan 175 kW waarmee ook korte stops tot de mogelijkheden behoren.