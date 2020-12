Natuur- of labdiamant? Een goede juwelier vertelt eerlijk wat er in een sieraad zit

Marilyn Monroe zong het al in 1953: ‘Diamonds are a girl’s best friend’. Al dan niet verwerkt in een juweel is deze edelsteen nog steeds een geliefd bezit. Hoe weet je of een diamant zuiver is en er geen bloed aan kleeft?