Nederland doet niet mee aan staatssteun Air France-KLM

Air France-KLM geeft in deze operatie nieuwe aandelen uit. Met de opbrengst daarvan verlaagt het bedrijf de enorme schuldenberg. De Fransen zetten via de aandelentransactie leningen uit 2020 om in cash geld voor het bedrijf.

Frankrijk krijgt in ruil voor een miljard euro steun een belang tot 30 procent van Air France-KLM in handen. Andere aandeelhouders, waaronder Nederland, hebben het nakijken. Hun belang zal sterk verwateren en hun stukken worden nog minder waard. Ook grootaandeelhouder Delta Air Lines laat de steunronde passeren, omdat het vanwege Amerikaanse steun niet mag deelnemen. Aandeelhouder China Eastern zal wel nieuwe aandelen zal inkopen om zijn belang op 10 procent te houden.

Daarnaast wordt drie miljard euro aan leningen die vorig jaar zijn verleend en gegarandeerd omgezet in langlopende obligaties.

,,Dit is een mijlpaal in de steun aan Air France KLM’’, aldus topman Benjamin Smith. ,,We danken de Franse minister van financiën Bruno Lemaire en eurocommissaris Vestager. Dit is goed nieuws voor Air France-KLM. Dit is nieuw bewijs voor de steun van de Franse staat. Dit stelt ons in staat te focussen op de transformatie van onze groep.’’

Steunronde KLM

,,De Nederlandse staat heeft aangegeven niet mee te doen aan deze kapitaalinjectie’’, zegt financieel topman Frédéric Gagey. ,,Die heeft in oktober vorig jaar KLM gesteund met een directe lening en staatsgarantie. De omstandigheden in Frankrijk en Nederland verschillen ook van elkaar. we verwachten hierdoor ook geen problemen binnen de groep.’’

,,De huidige situatie is dat Nederland blijft praten met Brussel voor een mogelijke versterking van KLM. We moeten ze met rust laten, dat is niet aan mij. Met mijn ervaring kan ik zeggen dat het onmogelijk is te voorspellen wanneer dat proces wordt afgerond.’’

Minister Wopke Hoekstra van Financiën gaf vorig jaar, bij de eerste steunronde, al aan dat Nederland vooral het voortbestaan van KLM wil garanderen. Participatie in het Franse Air France-KLM zou daar niet bij passen. ,,Nederland is nog in gesprek met de Europese Commissie voor het geval dat KLM onder voorwaarden ook steun nodig heeft’’, aldus een woordvoerder van het ministerie van Financiën. ,,De acute nood bij KLM is minder hoog dan bij Air France.’’

Nieuwe steun is volgens de maatschappij onafwendbaar. ,,Voor KLM zal op termijn een nieuwe kapitaalbehoefte ontstaan’’, zegt een woordvoerder. ,,Daartoe voert de Nederlandse staat gesprekken met Brussel, Air France-KLM, KLM en andere betrokkenen.’’

Het gaat bij die onderhandelingen vooral om de voorwaarden waaronder KLM opnieuw staatssteun mag ontvangen. Zo moet Air France in ruil voor de steun 18 vluchten per dag inleveren op vliegveld Parijs Orly, goed voor ongeveer 5,5 procent van haar starts en landingen daar. Dochter Transavia wordt daarbij in Frankrijk ontzien. Eerder moest Lufthansa in ruil voor 6 miljard euro Duitse staatssteun in Frankfurt en München 24 vluchten per dag inleveren.

Inleveren

Bij nieuwe Nederlandse steun zal KLM eenzelfde offer moeten brengen op Schiphol. Nederland en KLM vinden de situatie op Schiphol anders, omdat die luchthaven in goede tijden aan het maximum aantal vluchten van 500.000 zit, in tegenstelling tot veel andere Europese vliegvelden. KLM zal met het mogelijk inleveren van 6000 tot 9000 vluchten per jaar op Schiphol dan op achterstand komen tegenover concurrenten die na de coronacrisis weer wel kunnen groeien.

Afgelopen vrijdag gaf Easyjettopman Johan Lundgren in Het Parool al aan tegen deze vorm van staatssteun te zijn, omdat daarmee de concurrentieverhoudingen worden scheefgetrokken. Easyjet heeft zijn financiering tijdens de crisis zelf bij banken geregeld. Wel aast de Britse maatschappij op Schiphol op de vluchten die KLM zal moeten opgeven.

Air France-KLM verloor in de eerste drie maanden van 2021 alweer 1,3 miljard euro, vanwege de vele reisbeperkingen in de wereld. Wel verwacht het bedrijf de komende maanden herstel van het vliegverkeer.