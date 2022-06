Nederland is op drie na grootste importeur van fossiele brandstoffen uit Rusland

Elon Musk eist dat Te­sla-personeel minimaal 40 uur op kantoor is, anders dreigt ontslag

Tesla-topman Elon Musk lijkt het helemaal gehad te hebben met thuiswerken. De miljardair mengde zich woensdag in een discussie op Twitter over de terugkeer naar kantoor. Hij eist dat zijn werknemers minimaal 40 uur per week op kantoor zijn, anders dreigt ontslag.

2 juni