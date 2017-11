Nederland kan paradijs voor digitale investeringen worden

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt ICO's onbetrouwbaar, omdat ze kwetsbaar zouden zijn voor misleiding, oplichting en manipulatie. Start-ups bieden via ICO's verschillende typen digitale tokens aan die recht geven op hun product of dienst in ontwikkeling of een aandeel in de verwachte winst. De Nederlandsche Bank (DNB) sluit zich aan bij het oordeel van de AFM. ,,Banken die betrokken zijn bij het aanbieden van ICO's lopen het risico betrokken te raken bij manipulatie, witwaspraktijken, terrorismefinanciering of andere frauduleuze praktijken'', aldus de centrale bank. De waarschuwing van de AFM komt daags na de aanstelling van de omstreden oud-DSB bankdirecteur Dirk Scheringa als topman bij een ICO-bedrijf. De angst bestaat dat vooral nieuwe investeerders onvoorbereid hun geld in een ICO-project stoppen.

Verantwoord

Rutger van Zuidam, oprichter van Dutchchain.com, begrijpt daarom de kritiek van de AFM en DNB: ,,Het is moeilijk te onderscheiden wat een goed plan en een slecht plan is.'' Hij pleit wel voor een oplossing van het probleem waarbij de instanties het voortouw nemen. ,,De AFM zegt nu wel dat er geen toezicht is op de ICO’s, maar die kan er wel komen. We moeten kijken hoe we zo snel mogelijk het toezicht kunnen opzetten zodat we op een verantwoorde manier ons geld kunnen investeren.''



Cryptocurrency-expert Luuk Soons sluit zich hierbij aan. ,,Het probleem is dat het heel moeilijk is voor een belegger om te bepalen of een project haalbaar, nep of goed is'', aldus Soons op bestebank.org. ,,Er zijn ook voorbeelden van goed uitgevoerde ICO's en prachtige blockchain projecten. Als we het goed weten te regelen, kan Nederland als incubator dienen voor nieuwe blockchain bedrijven, die nieuwe projecten via een legitieme ICO willen financieren.''



De huidige hype rondom cryptomunten lijkt steeds groter te worden. De waarde van Bitcoin, de bekendste digitale munt, schommelt de laatste tijd sterk. Waar de munt twee weken geleden nog de grens van 7000 dollar brak, zakte hij sterk in waarde na het nieuws dat de splitsing van de bitcoin wordt uitgesteld. Aan het begin van dit jaar stond de digitale munt nog op een koers van 910 dollar.