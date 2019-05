Nederland zet vol in op fotonica

Extreem dure benzine jaagt automobi­list Duitsland in

10:38 Wie een tank heeft met inhoud van 40 liter bespaart zo 12 euro, wie 60 liter tankt in Duitsland is 18 euro goedkoper uit dan bij de Nederlandse pomp. ,,En de verwachting is dat de prijs voorlopig zeker niet daalt, want de prijs voor ruwe olie stijgt alleen maar verder’’, zegt Paul van Selms, brandstofexpert bij consumentencollectief United Consumers.