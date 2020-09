Nederlander iets minder negatief over financiële toekomst, maar vertrouwen blijft laag

We hebben in juli 6,2 procent minder besteed dan in dezelfde maand een jaar eerder, maar de krimp is lager dan in de vier voorgaande maanden, zo merkt het statistiekbureau op. Consumenten gaven opnieuw minder uit aan diensten, maar meer aan goederen. Zo werd aan diensten bijna 15 procent minder besteed.



Vooral het bezoeken van restaurants, theaters, pretparken, sportscholen, voetbalwedstrijden en het gebruiken van openbaar vervoer deden we minder. Bijna 15 procent minder. Aan diensten zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, woondiensten en private lease, gaven consumenten wel meer uit.



Ook werd meer geld uitgegeven aan aan duurzame goederen. Bijna 10 procent. Er werden vooral meer woninginrichtingsartikelen, elektrische apparatuur en auto’s gekocht. Ook aan voeding en genotmiddelen werd meer besteed. Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor consumptie deze maand gunstiger.



Dat komt vooral doordat ondernemers in de industrie minder negatief waren over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf en consumenten minder negatief waren over hun financiële situatie in de komende 12 maanden.