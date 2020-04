Nederlander kan veel geld gaan verdienen met elektrische auto en warmtepomp

Nederlanders met een elektrische auto, zonnepanelen of een warmtepomp kunnen hun energienota straks met honderden euro's per jaar verlagen door stroom terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Dit wordt mogelijk dankzij een nieuw platform van hoogspanningsbeheerder TenneT dat Europa moet gaan veroveren.

Momenteel draaien de elektriciteitsnetten in Europa nog voornamelijk op stroom uit gas- kolen- en kerncentrales. In de toekomst gaat dat echter veranderen en maken fossiele brandstoffen geleidelijk plaats voor duurzame elektriciteit uit zon, wind en warmte.

,,Probleem is dat het aanbod van groene stroom veel meer varieert”, vertelt Manon van Beek, ceo van TenneT, verantwoordelijk voor het Nederlandse en een groot deel van het Duitse hoogspanningsnet. ,,Er zijn immers perioden dat het weinig waait en de zon nauwelijks schijnt.” Tegelijk verandert de vraag naar energie enorm door de komst van al die miljoenen elektrische auto's, warmtepompen en zonnepanelen. ,,Hoe houd je het netwerk in balans?”

Gigantische hoeveelheden

TenneT denkt dit op te lossen door miljoenen Nederlandse en Europese huishoudens stroom te laten leveren aan het elektriciteitsnet. Dankzij Equigy -een nieuw door TenneT zelf ontwikkeld platform op basis van blockchain technologie - wordt het terugleveren mogelijk. ,,In de accu's van elektrische auto’s alleen zijn al gigantische hoeveelheden stroom beschikbaar”, vertelt Van Beek.

Zo telt Nederland nu al 200.000 stekkerauto's, waarin 2 gigawatt aan elektriciteit zit opgeslagen. Dat is evenveel als drie grote elektriciteitscentrales. ,,Die auto's staan een groot deel van de dag stil. Als de eigenaren een deel van de stroom afstaan blijft het net in balans.” Hetzelfde geldt voor stroom die in thuisbatterijen wordt opgeslagen of die door zonnepanelen en warmtepompen worden opgewekt.

Bedoeling is dat Equity komende week live gaat. Behalve TenneT doen de Zwitserse en de Italiaanse hoogspanningsnetbeheerder (Swissgrid en Terna) mee. ,,Komende jaren zullen er nog veel meer Europese netbeheerders aansluiten, zo zijn we in vergevorderde gesprekken met de Deense hoogspanningsnetbeheerder.”

Volledig scherm Topvrouw Manon van Beek (rechts) en hoofd digitaal René Kerkhoven met het logo van het nieuwe revolutionaire platform Equigy © TenneT

15.000 gratis kilometers

Volgens René Kerkmeester, hoofd digitalisering bij TenneT, kunnen consumenten idealiter honderden euro’s per jaar gaan verdienen. Geld waarmee ze hun energienota verlagen. ,,Op die manier kun je met een elektrische auto 15.000 kilometer per jaar gratis rijden, hebben we becijferd.”



De consument doet overigens zelf geen rechtsstreeks zaken met TenneT. ,,Wij verzorgen enkel het onderliggende platform. Huishoudens leveren stroom via bijvoorbeeld hun energieleverancier”, vertelt René Kerkmeester, hoofd digitalisering. Ze krijgen dan een device thuis geïnstalleerd en een app op hun telefoon, waarbij ze aangeven hoeveel stroom ze willen leveren. ,,Mensen kunnen bijvoorbeeld aangeven dat ze de accu van hun auto altijd minimaal voor 70 procent opgeladen willen hebben.” De afgelopen tijd heeft TenneT pilots gedraaid met energiebedrijf Vandebron, maar ook met BMW en Nissan.

Miljoenen producenten

Het mooie aan de nieuwe dienst is namelijk dat die ook de komst van geheel nieuwe energieleveranciers mogelijk maakt. ,,Autofabrikanten of leasemaatschappijen kunnen bijvoorbeeld straks stroomleverancier worden”, vertelt Kerkmeester. ,,In het Verenigd Koninkrijk gebeurt dat al en verkoopt autofabrikant bijvoorbeeld Nissan energiecontracten.”

TenneT verwacht veel van het nieuwe platform. ,,Komende vijf tot tien jaar gaan we van tientallen grote centrales die stroom leveren naar honderdduizenden en straks miljoenen kleine producenten”, zegt ceo Manon van Beek. ,,Als mensen die stroom voor een deel terug leveren, hoeven wij beduidend minder te investeren in het verzwaren van ons netwerk.” Nu al steekt Tennet tot 2030 een slordige 35 miljard euro in de hoogspanningsnetten van Nederland en Duitsland. ,,Als Equigy een succes wordt, kan dat miljarden euro's schelen.”

Voordeel is dat TenneT één van de grootste hoogspanningsnetbeheerders van Europa is. Daardoor kan het nu zelf een standaard voor heel Europa neerzetten.

Net niet in balans: wekkers lopen achter Normaliter zorgende de 43 Europese netbeheerders ervoor dat hun stroomnetten om de vier seconden in balans worden gebracht. Wat er kan gebeuren als dit mis gaat, bleek begin 2018 toen een politieke ruzie tussen Servië en Kosovo voor een verstoring van het netwerk zorgde. Doordat Servië weigerde het Kosovaarse net van extra stroom te voorzien, deed zich in heel Europa een verstoring van de frequentie in de elektriciteit voor. Klokken en wekkers in heel Europa, aangesloten op het lichtnet, liepen daardoor zes minuten achter. Het duurde maanden voordat het evenwicht hersteld was en ‘wekkergate’ was opgelost.