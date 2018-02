Nederlanders blijven dol op sparen

Nergens in Europa halen huishoudens méér voldoening uit sparen dan in Nederland. En Nederlanders blijken ook nog eens het meest tevreden over de hoogte van hun spaartegoed.

Geld laten rollen of op de spaarrekening stallen? Twee op de drie Nederlanders (68 procent) haalt meer voldoening uit sparen van geld dan aan het uitgeven ervan. En met die zuinige inslag spannen Nederlanders de kroon, zo blijkt uit nieuw onderzoek van ING naar het spaargedrag in 13 landen. Een ruime meerderheid van de Fransen beleeft juist meer lol aan uitgeven dan sparen.

Volledig scherm © ING International Savings Survey 2018

Tevreden

Het cliché dat de Nederlander spaarzaam is, wordt ook door een andere uitkomst bevestigd: meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens zegt zich ‘comfortabel’ of zelfs ‘zeer comfortabel’ te voelen bij de hoogte van zijn spaartegoed. Ook hiervoor geldt: dit wordt in geen enkel ander land in Europa geëvenaard.

Nu zijn over het algemeen de landen waar mensen tevreden zijn over de hoogte van hun spaargeld óók de landen waar mensen zeggen zich het meest gelukkig te voelen. Als het gaat om geluk, dan hoeft Nederland - volgens dit onderzoek - alleen Luxemburg voor zich te dulden.

Het land dat wat dit betreft onderaan de lijst bungelt, is Italië. Minder dan 40 procent zegt zich gelukkig te voelen, terwijl nog geen kwart tevreden is met de hoeveelheid spaargeld. Daarbij maakt ING wel een voorbehoud: de samenhang tussen geluk enerzijds en tevredenheid met spaargeld anderzijds wijst nog niet op een oorzakelijk verband.

Volledig scherm © ING International Savings Survey 2018

Samen

Verder blijken Nederlandse koppels vaker hun geld 'op één hoop' te gooien dan samenwonende stellen in andere landen. Zo zegt twee op de drie stellen in Nederland de financiën grotendeels of volledig gezamenlijk te doen. Bij de Belgen ligt dat op 54 procent en in Duitsland is dat bij 51 procent van de koppels.

Dat verschil is terug te zien bij het aandeel gezamenlijke rekeningen. In Nederland heeft een op de drie van de samenwonende paren zo’n rekening en zegt nog eens 33 procent er in de toekomst eentje te willen openen. Vooral in Duitsland is die bereidheid een stuk lager.