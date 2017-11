Nederlanders gebruiken minst vaak cash

Cash wordt in Nederland in 45 procent van de transacties gebruikt. Dat is een stuk minder dan in de andere eurolanden, waar dit percentage op 79 procent ligt. Met name in de zuidelijke eurolanden wordt nog relatief veel met muntjes en bankbiljetten betaald, maar ook Duitsland en Oostenrijk zijn nog van het contante geld.



Nederland is na Estland pinkoning van de eurozone. Estland is voorloper in Europa op het gebied van gedigitaliseerde diensten. In Nederland wordt ook relatief veel contactloos betaald. De ECB concludeert dat de verschillen per land groot zijn, maar dat over het algemeen nog veel gebruik wordt gemaakt van contant geld. Dit gaat volgens de onderzoekers in tegen de heersende opvatting dat cash in hoog tempo verdwijnt als betaalmethode.