Nederlanders gierig? We tippen de taxichauffeur trouw

Nederlandse taxichauffeurs, die van en naar de luchthaven rijden, vangen gemiddeld per rit 5,86 euro aan fooi. Dit is ruim 10 procent meer dan twee jaar geleden. Én de fooien hier liggen hoger dan het Europees gemiddelde.

Taxi2airport deed in 2018 onderzoek in 37 Europese landen, om het ‘fooigedrag’ van Europeanen in kaart te brengen. Per land werd aan minstens zestig taxichauffeurs gevraagd om gedurende acht maanden de fooien bij te houden. In totaal werden tienduizenden ritten geanalyseerd.

Een van de uitkomsten: Nederlanders zijn misschien toch niet zo krenterig als gedacht. Ons land prijkt namelijk op de zevende plek in het rijtje ‘meest gulle taxipassagiers van Europa’. Van alle onderzochte landen geven Britten de hoogste fooi in de taxi. Gemiddeld geven zij (omgerekend) 7,95 euro fooi in de taxi. Ook Finnen (7,36 euro), Zwitsers (7,10 euro) en Zweden (7 euro) geven gemiddeld genomen hoge fooien aan hun taxichauffeur.

Taxichauffeurs in Macedonië hebben het minst geluk als het aankomt op fooien. De gemiddelde fooi ligt daar, met 99 eurocent, het laagst. Gertjan van der Schaft van Taxi2Airport heeft wel een verklaring waarom Nederlanders niet ergens onderaan het lijstje bungelen. ,,We zijn een reislustig volkje en door al dat gereis zijn we eraan gewend geraakt om fooien te geven.” De reiservaring heeft dus impact op het tipgedrag, denkt hij. En, zo voegt Van der Schaft eraan toe: ,,Mensen die op vakantie gaan, letten minder op de kleintjes.”

Het taxiplatform deed twee jaar geleden ook onderzoek naar fooien, toen alleen in Nederland. Nederlandse taxichauffeurs krijgen nu meer fooi. In 2016 ontvingen ze gemiddeld 5,30 euro, nu 5,90 euro. Afgezet tegen de gemiddelde ritprijs (57,60 euro) krijgen ze 10,2 procent van de ritprijs aan fooi, becijferde Taxi2airport.

Regionale verschillen

Overigens zijn de verschillen op regionaal niveau wel bijzonder groot. Met gemiddeld 2,93 euro geven reizigers uit Utrecht de laagste fooi per rit, terwijl Zeeuwse taxichauffeurs bij gelijkwaardige ritten (ritprijs en -afstand) gemiddeld 7,73 euro aan tip ontvangen. Ook in Friesland en Limburg zijn ‘gulle tippers’ aanwezig. Zij geven gemiddeld respectievelijk 7,35 euro en 7,11 euro fooi aan de chauffeur.