Nederlands softwarebedrijf Bynder doet grote overname in VS

Chris Hall, oprichter van Bynder, zegt dat er voor het bedrijf 'geen beter scenario mogelijk' was. ,,Wie thuis is in deze wereld, weet dat de strijd om het marktleiderschap tussen ons en Webdam gaat. Door onze krachten te bundelen kunnen we onze producten naar een nog hoger niveau brengen. De som is hier echt meer dan de delen'', aldus Hall.



Het in 2013 opgerichte techbedrijf haalde met een investeringsronde in 2016 tientallen miljoenen op. Bynder opende eerder kantoren in Barcelona, Londen, Boston en Dubai, en heeft honderden mensen in dienst. Vanwege de concurrentiegevoeligheid in de techwereld geeft Bynder geen omzetcijfers.