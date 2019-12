Nederlands-Zwitsers bedrijf stopt onder druk van VS met aanleg pijplijn

Zo ging de goedkope ‘ontha­rings­fa­briek’ Just Wellness in het slot

20 december EINDHOVEN/VALKENSWAARD - Duizenden klanten van ontharingssalons van Just Wellness voelen zich gedupeerd. De zaken zitten opeens in het slot. De eigenaar is onvindbaar. Of klanten nog ooit iets van hun geld terugzien, is de vraag: ze betaalden al hun gekochte behandelingen vooruit.