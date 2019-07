Nederlandsche Bank: minder valse eurobiljetten gevonden

Van Kessel Olie in Milheeze krijgt door deal met Vissers Energy veel extra klanten

25 juli MILHEEZE - Van Kessel Olie in Milheeze neemt honderden zakelijke klanten over van Vissers Energy in Horst. Dat bedrijf gaat op zijn beurt de winkels van enkele van de dertig tankstations van het bedrijf in Milheeze exploiteren. Samen gaan de twee bedrijven de ‘vergroening’ van de energievoorziening aanpakken.